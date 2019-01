Sfigura la ex con un coltello e ferisce la figlia: ora è in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - E' entrato nella casa di accoglienza per persone in difficoltà in cui vive la ex compagna assieme alla figlia piccola e l'ha aggredita con un coltello, letteralmente sfigurandola in più parti del volto: è successo nella notte tra venerdì e sabato. Secondo quanto si apprende, l'aggressore è un tuinisino già noto alle forze dell'ordine e che adesso è in fuga: sulle sue tracce di sono i carabinieri.L'uomo è entrato nella struttura poco dopo la mezzanotte e si è accanito sull'ex compagna: 27enne, di origine campana, le ferite e i tagli saranno tali da costringere, una volta arrivata in ospedale, un'equipe di medici (Cristina Cristi, Gabriella Corradi e Marco Lucchetti) ad applicarle sessanta punti di sutura in viso per ridurle. In ospedale anche la figlia della coppia, una bimba di due anni, che la madre ha cercato di difendere dalla violenza dell'uomo. Secondo quanto si apprende, la piccola non avrebbe per fortuna riportato traumi particolari ed è ricoverata in Pediatria. Leggermente ferito anche il cugino della donna, anche lui ricoverato.