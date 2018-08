Guida ubriaca fradicia con a fianco il figlio di 6 anni poi minaccia gli agenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Mamma si mette al volante ubriaca: nel sangue aveva un livello dialcol superiore di 5 volte al consentito e con leui sll'auto c'era anche il figlioletto di 6 anni. E' accaduto domenica quando una segnalazione al 113 indicava che a Castel del Piano c'era una vettura che - riferisce una nota della Questura - procedeva con andatura incerta e che sbandando vistosamente rischiava di scontrarsi con altri veicoli non coinvolti per la prontezza di riflessi degli altri automobilisti.Una Volante è subito entrata in azione rintracciando e bloccando il veicolo. Alla guida una donna che mostrava i tipici effetti dovuti all’assunzione smodata di sostanze alcoliche. Veniva quindi sottoposta alla prova dell’etilometro, risultando positiva con un valore di oltre i 2,50 g/l , oltre cinque volte più del consentito. Inoltre la 48 enne, nonostante la presenza in auto del figlio minore di nemmeno 6 anni, si è mostrata non collaborativa e particolarmente aggressiva nei confronti dei poliziotti. La donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e per minacce a pubblico ufficiale, oltre che inibita alla guida di veicoli a seguito del ritiro della patente, che è stata inviata alla Prefettura di Perugia per i successivi adempimenti. Il bambino è stato affidato al padre. E’ stata inoltre inviata segnalazione al Tribunale per i Minorenni.