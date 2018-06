Giri in giostra in cambio di sesso e foto hot: arrestato per molestie su dodicenni

Avrebbe molestato delle ragazzine tra i 12 e i 15 anni, ofrrendo loro di fare dei giri gratis in giostra in cambio di sesso. Per questo motivo, un giostraio dell'Altotevere è stato arrestato ieri sera su disposizione del gip di Perugia. Alcune minori sarebbero state costrette a subire atti sessuali, altre a scattarsi fotografie in pose esplicite. L'inchiesta è dei carabinieri di Città di Castello. Gli accertamenti sono partiti dopo la denuncia di una ragazzina, che si era confidata con un familiare. La misura cautelare è stata richiesta dal pm Michele Adragna, che ha coordinato le indagini.

