Quattro persone accoltellate in poche ore, caccia all'uomo a Londra: donna in fin di vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È in corso unaapparentemente senza motivo nel giro di quattordici ore. Ognuna delle vittime, che versano in gravi condizioni, si trovata da sola quando è stata attaccata alle spalle. I fatti sono avvenuto nel raggio di un quarto di miglio a nord di Londra, nell'area di Edmonton.Scotland Yard ha lanciato un avvertimento ai cittadini invitandoli a "rimanere vigili" dopo la serie di pugnalate.. Ha colpito per la prima volta alle sette di sera di sabato notte quando ha pugnalato una donna di 45 anni nella schiena e sta combattendo tra la vita e la morte.La seconda vittima, un uomo, è stata attaccata poco dopo la mezzanotte e si trova in una gravi condizioni in ospedale. Poco prima delle quattro di questa mattina invece un uomo di 23 anni è stato accoltellato a tre miglia dalla stazione della metropolitana di Seven Sisters. E poco prima delle dieci un altro uomo è stato attaccato e ha subito lesioni potenzialmente pericolose per la vita.