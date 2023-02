Esce con 1600 euro in tasca per paura dei ladri, ma perde la busta con i soldi: «Ricompensa chi li ritrova»

Esce a fare una passeggiata con 1.600 euro in tasca per paura dei furti in casa a Riese Pio X (Treviso). Ma li perde per strada. E quando si accorge di aver “seminato” banconote è ormai troppo tardi. Quei 1.600 euro li ha raccolti qualcun altro. Ma il giovane sbadato ci prova lo stesso e lancia un appello sui social, promettendo una ricompensa del 30% per chi glieli riporta. «Spero di recuperarne anche solo una parte: mi servivano per pagare l’affitto - dice amareggiato Gregory Danci, 35 anni, artigiano che sistema gli interni delle auto -. Non mi fidavo a lasciarli in casa visto che i ladri colpiscono parecchio».

In giro con la busta piena di soldi per paura dei ladri

Domenica pomeriggio, 12 febbraio, tra le 3 e le 4 è uscito di casa dalla frazione di Poggiana al centro di Riese. Cuffiette alle orecchie e passo veloce, ha macinato chilometri percorrendo via De Gasperi. Nel tragitto non si è accorto però di aver perso il gruzzolo. «Probabilmente i contanti mi sono caduti dalla tasca quando ho preso l’accendino - ipotizza il giovane -. Quando me ne sono reso conto sono tornato indietro subito ma non ho trovato niente. Del resto c’era altra gente che passeggiava: chiunque poteva aver raccolto i contanti». Il 35enne esclude nel modo più assoluto di essere stato derubato: «Nessuno mi si è avvicinato durante il tragitto: li ho persi io, per distrazione. Pensavo che avendoli con me fossero più al sicuro invece è andata male» dice.

La ricompensa a chi glieli restituisce

Eppure non ha perso totalmente le speranze. «Se a chi li ha trovati non è una cifra che cambia la vita, chiedo di riportarmeli. Ci sarà una ricompensa del 30%. A me interessa recuperarne anche solo una parte, coi tempi che corrono...». Ma non sarà un’impresa facile anche perché il fascio di banconote, in gran parte in tagli da 50 euro, non era dentro un portafoglio insieme a qualche documento di identità che possa ricondurre al proprietario. Così a Gregory non è rimasto altro che affidarsi al tam tam sui social, nella speranza che il passaparola in rete possa restituirgli quello che ha maldestramente perso. Finora nessuno si è fatto avanti. Ma in tanti lo hanno incoraggiato raccontando di portafogli e somme restituite. Non sono mancati anche i commenti di chi gli ha raccomandato di fare più attenzione.