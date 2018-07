Per un cuore sano e forte niente fumo e più attività sessuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per un cuore in salute niente fumo e in vista dell'estate l'attività sessuale come toccasana. Il primo suggerimento arriva da uno studio guidato dalla Bjrknes University College di Oslo, in Norvegia pubblicato sull'European Journal of Preventive Cardiology che ha revisionato 29 ricerche precedenti per un totale complessivo di oltre 667 mila persone coinvolte, arrivando alla conclusione che fumare aumenta del 32% il rischio di sviluppare un disturbo del ritmo cardiaco, la fibrillazione atriale (con un rischio medio che aumenta del 14% ogni dieci sigarette fumate al giorno). Il secondo consiglio arriva invece dalla Federazione francese di cardiologia che in vista della stagione estiva, che offre più tempo libero da dedicare al proprio benessere, invita a non trascurare l'attività sessuale.Come sottolinea Francois Carré, cardiologo dell'ospedale universitario di Rennes «i benefici della regolare attività sessuale per il cuore sono molti: il rapporto sessuale rappresenta uno sforzo fisico moderato paragonabile alla salita di 20 scalini a ritmo sostenuto. Come qualsiasi attività fisica aiuta a muovere il miocardio, cioè il muscolo cardiaco, che elimina le tossine dal corpo».Un rapporto sessuale ha inoltre virtù anti-stress e anti-depressione grazie al rilascio di una moltitudine di ormoni (serotonina, dopamina ed endorfine) durante l'orgasmo». Mentre la professoressa Claire Mounier-Vehier, presidente della Federazione francese di cardiologia, evidenzia che «l'attività sessuale è un elemento importante della qualità della vita, anche nel paziente con problemi cardiaci e il suo partner. Mantenere o riprendere il sesso dopo un infarto è importante per la coppia, agendo sia sul piano fisico che su quello morale».