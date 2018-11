Va in pensione e al Comune regala 400 giorni di ferie non godute

di Maurizio Marcon

Il responsabile dell’area amministrativa del Comune Fiorenzo Masat, a 62 anni d’età, 41 di servizio e 400 giorni di ferie non godute, è andato in pensione. Originario di e tuttora residente a Pramaggiore, dove è stato anche amministratore politico con la maggioranza di Igor Visentin, Masat, era la memoria storica e rappresentante istituzionale per antonomasia dell’istituzione Comune di Cinto Caomaggiore.



Molteplici funzioni e ruoli ricoperti in Comune, innanzi tutto come responsabile dei servizi demografi e ufficio elettorale, pratiche cimiteriali, e ufficio di segreteria politica istruendo tutte le deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale.

