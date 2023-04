Pensionata russa cerca di dare fuoco a un centro di reclutamento con le molotov

Una pensionata russa ha cercato di dare fuoco a un centro di reclutamento. La donna di 61 anni ha lanciato una molotov contro la porta d'ingresso dell'edificio, ma la bottiglia con contenuto infiammabile non è esplosa. Ne ha poi gettata una seconda a terra, mentre gli agenti di polizia la trattenevano. Così riporta il sito Barents Observer con riferimento a fonti locali. La donna sarebbe impiegata in un'agenzia di pulizie. Ora deve affrontare accuse di terrorismo. Non è noto se lei stessa abbia parenti arruolati in guerra.

I casi aumentano

Dall'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, il numero di casi di incendio doloso contro gli uffici di leva militari è salito alle stelle. Molti uffici sono stati rasi al suolo. Secondo un elenco aggiornato su Wikipedia, ci sono stati almeno 100 casi di incendio doloso. La maggior parte dei quali nelle settimane successive all'inizio della mobilitazione il 21 settembre.

I precedenti

Solo nei giorni tra il 22 e il 30 settembre sono stati registrati più di 30 casi di incendio doloso. Alcuni casi si sono verificati anche nel nord della Russia. A ottobre ci sono stati due casi ad Arkhangelsk e il 23 febbraio 2023 qualcuno ha lanciato una molotov contro un ufficio di reclutamento a Murmansk. In quest'ultimo caso sono state danneggiate solo parti del telaio della finestra, ha riferito Radio Svoboda.