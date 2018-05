Va ad annaffiare l'orto della figlia: Tommaso si accascia e muore

di Paola Treppo

UDINE - Lutto aper l'improvvisadiche è stato colto da un malore fatale mentre stava eseguendo dei piccoli lavori di pulizia nell'della, in via Roma. L'uomo, molto amato e stimato in paese, era solito raggiungere spesso l'abitazione della figlia, molte volte in insieme alla moglie.Anche questa mattina, sabato 26 maggio, ha raggiunto la residenza di via Roma e si è messo anell'orto. Poi, intorno alle 11, forse anche per il gran caldo, si è sentito male e si è accasciato a terra, perdendo subito i sensi. Sul posto, allertato dai parenti, è giunto il personale medico ma per Remo Tommaso, 73 anni, non c'era più nulla da fare, se non decretare il decesso. La notizia si è diffusa subito in paese suscitando vasto cordoglio. Gli amici lo descrivono come una persona gentile e disponibile, molto attaccato alla famiglia. Lascia nel dolore la figlia, la moglie e un figlio che da tempo vive in Inghilterra.