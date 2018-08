Le penne Bic e il foro sul tappo, ecco a cosa serve e perché

per un motivo più "tecnico" e legato al funzionamento della penna, il foro serve anche ad evitare perdite d'inchiostro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Leci hanno accompagnato - e continuano a farlo - fin dalla nostra più tenera età: tra le ultime due o tre generazioni, è quasi impossibile che ci sia qualcuno che non ne ha mai stretta una tra le mani, che sia nera, blu, rossa o verde. Ma vi siete mai chiesti perché sul tappo della penna Bic, c’è un foro? Ora ve lo spieghiamo noi di Leggo.it Ebbene, la risposta è semplice, sebbene non sia semplicissima da intuire: il foro sul tappo è dovuto a motivi di sicurezza. Dal 1991 infatti le norme prevedono che tutte le penne abbiano quel buchino sul tappo, per evitare che ingoiarlo porti a soffocamento: una norma studiata soprattutto per i bambini molto piccoli, che spesso portano alla bocca qualsiasi tipo di oggetto, a maggior ragione uno apparentemente innocuo come una penna. Ma non solo: