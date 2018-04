Finisce contro un albero â€‹per evitare un cinghiale: grave un ragazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PENNABILLI - Incidente a Ponte Messa di Pennabilli poco dopo le 23 di martedì scorso. Un giovane del luogo era al volante della sua auto quando, stando alle prime informazioni raccolte, un cinghiale avrebbe improvvisamente attraversato la strada. L’automobilista, per evitare l’impatto con l’animale, avrebbe frenato bruscamente, perdendo il controllo del mezzo, finendo contro un albero a bordo strada. Un violento scontro che ha causato al ragazzo diverse ferite: è stato trasportato con un codice rosso all’ospedale Infermi di Rimini con l’ambulanza del 118. L’incidente è avvenuto sulla Marecchiese Sp 258, qualche chilometro prima di Ponte Messa: presenti per mettere in sicurezza il veicolo i vigili del fuoco di Novafeltria.