Pelé, come sta? «Non parla più e riceve cure palliative». I familiari lo hanno raggiunto in ospedale

Sono ore di grande apprensione per la salute di Pelè. Secondo le ultime informazioni rivelate dai media brasiliani, O Rei ormai «non parla più» e «riceve cure palliative». Il tumore con cui combatte da anni, infatti, è tornato a progredire e la chemioterapia sembra non fare più effetto. Pelé da tre settimane è ricoverato presso l'ospedale Albert Einstein di San Paolo: secondo l'ultimo bollettino l'82enne soffre di una «insufficienza renale e cardiaca» e necessita di «maggiori cure».

Come sta Pelé?

Pelé trascorrerà le festività in ospedale insieme alla sua famglia, come annunciato dalla figlie Kely e Flavia: «Il nostro Natale a casa è fallito. Abbiamo deciso con i dottori che, per vari motivi, è meglio restare qui, con tutte le cure dalla nostra nuova famiglia, l'Albert Einstein Hospital. Trasformeremo questa stanza in un sambodromo (è uno scherzo) e faremo anche delle caipirinha (non è uno scherzo)».