Travolto sulle strisce pedonali e pestato col piede di porco dall'autista

di Cristina Antonutti

PORDENONE - Un piede finito sotto la ruota di un furgone mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in viale Martelli, poi l’aggressione con una barra di ferro lunga quasi un metro. Se l’è vista brutta l’altro ieri mattina Giacomo Esposito, dirigente dell’Unep (Ufficio notificazioni) di Pordenone. Stava andando al lavoro. Erano le 8.30, stava attraversando il passaggio pedonale davanti al Tribunale, quando è arrivato un furgone da viale Dante. L’autista non gli ha dato precedenza, gli è passato su un piede e poi ha accostato sulle strisce. «Mi sono avvicinato e gli ho fatto notare che mi era passato su un piede - spiega il dottor Esposito - ma alle mie rimostranze ha cominciato a inveire». Insulti, minacce e tanta violenza.



Testimone diretto è stato un finanziere che si trovava al terzo piano del palazzo di giustizia. Aveva aperto la finestra per arieggiare la stanza, quando ha sentito urlare

ti ammazzo, ti ammazzo

. Quando ha visto quello che stava succedendo ha deciso di intervenire. Nel frattempo l’autista è sceso dal furgone, ha preso un lungo piede di porco che aveva all’interno del mezzo e ha cominciato a colpire alla cieca.

