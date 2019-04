Soldi a mamma e figlia per farle diventare schiave del sesso: pedofilo arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unaveva contattato unasul web, offrendo dei soldi per averla, insieme alladi appena, come. Quello che di certonon poteva immaginare è che dall'altra parte non c'era la donna che lui voleva 'comprare' insieme alla figlia minorenne.«Mi prenderò cura di voi, anche se non sarà facile per nessuno» - scriveva l'uomo in alcuni messaggi indirizzati al numero di telefono che lui credeva appartenesse alla donna - «Sono un sadico, provo piacere nell'infliggere dolore. Nessuna di voi due potrà permettersi di dirmi di no»., 64 anni, era stato adescato sul web dalla sedicente donna e madre di una bambina di dieci anni, e aveva fatto quindi l'offerta. Lo riporta Metro.co.uk Dopo l'accordo, l'uomo era partito, nel giugno del 2017, dallo stato del Kansas fino a Independence, nel Missouri, con 5mila dollari (poco meno di 5mila euro) in contanti, la cifra pattuita nell'accordo raggiunto via sms. Peccato che ad attenderlo non c'era la donna con la figlia di dieci anni, bensì alcuniche, sotto copertura, avevano attirato il pedofilo con una trappola. A quel punto, l'uomo è statoe denunciato. Dopo un lungo processo, in cui rischiava fino a 30 anni di carcere, l'uomo se l'è cavata con unapiù mite: meno della metà del massimo della pena ed una multa di 5mila dollari.