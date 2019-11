Violenta minorenni adescati sul web travestendosi da donna: arrestato per stupro e pedopornografia

SARONNO - Una trappola sessuale per minorenni stuprati da un orco travestito da donna. Un operaio di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver abusato di almeno quattro minori, adescati in rete usando un falso profilo femminile, poi attirandoli a casa sua a Saronno dove li attendeva al buio, travestito da donna.

I militari lo hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip di Milano per violenza sessuale su minori aggravata dalla sostituzione di persona, adescamento, detenzione di materiale pedopornografico. Increduli i genitori che non sospettavano che i loro figli frequentassero questa persona sul web fino a cadere in trappola.

Ultimo aggiornamento: 11:28

