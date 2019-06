Sei pecore sulla Panda «Non sapevo come trasportarle»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembra una barzelletta, invece è la triste realta. In provincia di Torino, a Pavarolo, una vecchia Panda è stata fotografata mentre viaggiava tranquilla sulla statale con a bordo...6 pecore, stipate e ammassate una sopra l'altra.L'immagine è subito diventata virale e in poco tempo ha fatto il giro dei social. In molti hanno anche lanciato l'allarme ai carabinieri di Chieri che hanno rintracciato l’uomo alla guida dell'auto, un agricoltore di 57 anni: «Non sapevo - ha tentato di difendersi l'uomo - come trasportare le pecore e ho usato l’automobile». E' stato denunciato per maltrattamento di animali.