Mattia, il paziente 1 parla per la prima volta: «State a casa, solo così si evita il contagio»

CODOGNO - Mattia, il paziente 1 di Codogno parla per la prima volta: «State a casa, solo così si evita il contagio». Mattia ha parlato in diretta facebook durante il live con il governatore Fontana. Mattia è guarito ed è tornato a casa dopo un mese di ricovero. Ora vuole lanciare un messaggio di speranza per le migliaia di persone che soffrono per questa pandemia: "State a casa, mi raccomando. E' la cosa fondamentale. Io sono stato 18 giorni in terapia intensiva e poi nel reparto di malattie infettive. Qui sono tornato in contatto con la vita reale.

