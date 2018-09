Ruba l'auto al padre Minorenne al volante investe una ragazza e fugge

Una ragazza di 17 anni di Casorate Primo ( Pavia) è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico San Matteo di Pavia, dopo essere stata investita da un'auto condotta da un suo coetaneo residente nello stesso comune del Pavese. Il fatto è accaduto questa notte, poco dopo le tre. La giovane ha riportato un grave trauma cranio-facciale, una lesione al polmone e la frattura del bacino.



L'auto che ha investito la 17enne si era subito allontanata. I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini e, nel giro di poche ore, sono riusciti a risalire al responsabile dell'investimento. Un uomo di nazionalità romena, residente a Casorate Primo (Pavia), ha chiamato la caserma locale dell'Arma per denunciare che la sua auto, parcheggiata in strada, era stata spostata e danneggiata.



I carabinieri hanno poi appurato che il figlio dell'uomo, un 17enne, aveva preso l'auto per raggiungere gli amici, pur non essendo in possesso della patente. Rientrando a casa, il ragazzo ha perso il controllo dell'auto investendo la giovane. È stato denunciato, in stato di libertà, al Tribunale per i minorenni di Milano per lesioni personali stradali gravi e guida senza patente.

