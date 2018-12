Lite choc: figlio 18enne accoltella la mamma e si taglia la gola

Prima ha accoltellato la madre e poi si è conficcato il coltello più volte in diversi punti del collo. È quanto avvenuto la notte scorsa in un appartamento di Broni, nel Pavese, al culmine di una lite. Il figlio, di 18 anni, è in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia, stesso ospedale dove si trova la madre, di 43 anni, che è in gravi condizioni ma che non sarebbe in pericolo di vita.

