Auto piomba sulla fermata dell'autobus: due persone morte e due ferite

Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite dopo essere state investite da un'auto alla frazione Tre Re di Cava Manara (Pavia), alle porte di Pavia, mentre erano ferme a una pensilina in attesa dell'autobus. L'incidente, sul quale sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine, è avvenuto questa mattina poco dopo le 9.

La vettura, secondo le prime testimonianze, sarebbe sbandata travolgendo il gruppo che stava aspettando il bus. L'impatto è stato molto violento. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso del 118. Ancora non si conosce la generalità degli investiti. Per due di loro non c'è stato nulla da fare. I due feriti sono stati trasportati al Policlinico San Matteo di Pavia.

