Crolla il controsoffitto in classe, ferita una maestra: era seduta al posto di un alunno

ORISTANO - Paura in una scuola primaria di Bosa, in provincia di Oristano. Una maestra è rimasta lievemente ferita a seguito del crollo di un pezzo di controsoffitto intriso d'acqua durante la lezione. Il fatto è successo lunedì - causato dalle abbondanti piogge di questi giorni in Sardegna - e lo ha denunciato il sindacato Gilda di Oristano sulla sua pagina web.

L'insegnante, spiega la sigla, è dovuta ricorrere al pronto soccorso dove i medici le hanno assegnato 15 giorni di cura e prescritto l'uso del collare. Al momento del crollo - secondo quanto denunciano i sindacalisti della Gilda - la maestra era seduta al posto di un alunno, e ora i genitori, «preoccupati e spaventati rifiutano di far entrare i bambini in aula». Il sindacato Gilda ha già chiesto al sindaco di Bosa, Piero Franco Casula, un intervento urgente per mettere in sicurezza la scuola.

