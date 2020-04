Bambino di 3 anni gioca in cortile e si aggrappa al cancello che gli cade addosso

SAN MARTINO DI LUPARI - Mentre gioca si aggrappa a un cancelletto e se lo trascina addosso. Momenti di paura in via Sant'Antonio di San Martino di Lupari per un bimbo di tre anni che è stato subito soccorso da un vicino di casa, il quale ha anche avvertito immediatamente i genitori. A metà mattinata il piccolo si stava divertendo all'aperto nel cortile della sua abitazione. Ad un certo momento si è appeso ad un cancello metallico appoggiato a una recinzione.

LEGGI ANCHE:

La coda per l'ufficio postale arriva in strada: donna in fila investita e uccisa da un'auto

Il manufatto di ferro gli è rovinato addosso. Per fortuna il bambino è rimasto sotto il peso del cancelletto solo qualche istante, perché il vicino di casa è intervenuto subito, liberandolo ed evitando ferite più gravi. Intanto sono giunti sul posto i carabinieri della locale stazione, ed è atterrato nelle vicinanze l'elicottero del Suem 118: i sanitari gli hanno prestato i primi soccorsi e dai primi riscontri hanno escluso il pericolo di vita. Il bimbo è stato elitrasportato in Pediatria all'ospedale di Padova per ulteriori accertamenti. Non sono note al momento diagnosi e prognosi. Indagini dell'Arma di San Martino di Lupari.

Ultimo aggiornamento: 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA