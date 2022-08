In autostrada sui pattini a rotelle, bloccata dalla Polizia: «Ho seguito le indicazioni del navigatore»

Quando gli automobilisti che percorrevano l'autostrada l'hanno vista pattinare tranquillamente sull'A10 che collega Ventimiglia a Genova, quasi non credevano ai loro occhi. Ma dopo l'iniziale sbigottimento hanno allertato le forze dell'ordine, segnalando la presenza della pattinatrice lungo la corsia di marcia autostradale. Una volta raggiunta dalle pattuglie la donna si è giustificata con la più classica delle scuse: «Stavo solo seguendo le indicazioni del navigatore satellitare».

In pattini sull'autostrada, bloccata dalla Polizia

Sul posto sono state dirottate due pattuglie della sottosezione di Imperia che hanno lavorato in sinergia, una rallentando i veicoli che venivano da dietro, l'altra per intercettare la pattinatrice solitaria solitario, poi bloccata in sicurezza in un parcheggio dove il è stato indirizzata. La persona fermata, alla richiesta di spiegazioni da parte dei poliziotti, ha candidamente ammesso che stava «solo» seguendo le indicazioni del suo navigatore satellitare, che gli aveva indicato quel percorso autostradale come la strada più breve da seguire per raggiungere presto il luogo dove era diretta. Per lei è scattata una multa e una segnalazione alla motorizzazione civile qualora intenda prendere la patente.

Le immagini della pattinatrice in autostrada

La polizia ha reso pubblico un video di una telecamera di sicurezza in cui si vede la giovane donna, mentre pattina all'interno di una galleria. «Questo episodio ci fa capire quanto sia importante la mancanza di consapevolezza dei rischi che si corrono quando si sta sulla strada in modo scellerato - ha dichiarato Paolo Maria Pomponio, direttore del Servizio Polizia Stradale -. Occorre uno scatto culturale da parte di tutti coloro che vivono la strada. Che ci vuole a comprendere cosa mi potrà accadere se mi accingo con i pattini a percorrere l'autostrada, con tutti i tir e le auto che mi sfrecciano di fianco? Per questo la Polizia di Stato proseguirà senza lesinare risorse nella campagna di sensibilizzazione, anche con l'uso del Pullman Azzurro, allo scopo di diffondere dappertutto la cultura della guida sicura. Perché guidare non è uno scherzo, ma una cosa molto seria».