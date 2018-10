Videomessaggio del 18enne suicida: «Troppo egoismo amate la natura»

di Alessia Trentin

BELLUNO - Sui comodini di decine di adolescenti bellunesi, d'ora in avanti, ci sarà una piantina. Si chiamerà "Patrick". Perché Patrick Bogo, il 18enne trovato morto sabato in fondo ad un crepaccio al passo Giau, amava la natura. A chiederlo è stato il padre del ragazzo, nel discorso tenuto ieri pomeriggio in duomo durante la cerimonia di commemorazione del figlio. In una basilica assiepata di ragazzi, tristi, con gli occhi in lacrime e ancora increduli per quanto accaduto, l'uomo ha raggiunto il...