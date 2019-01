Pasta al formaggio precotta, il mega secchio da 12 chili che scade tra 20 anni

di Luca Marfé

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In America, si sa, tutto è big. Questa volta, però, in casa Cotsco l’hanno fatta davvero grossa.La grande catena di distribuzione, infatti, ha appena lanciato sul mercato a stelle e strisce un gigantesco secchio di “macaroni” e formaggio da più di 12 chili. Una trovata che, paradossalmente, non colpisce tanto per le sue dimensioni, quanto piuttosto per la sua (folle) scadenza: 20 anni.Il prezzo?89 dollari e 99 centesimi per una quantità che promette di garantire ben 180 pasti.Sulla qualità, invece, è delirio. E il web si scatena.Gli account social della compagnia hanno prodotto un traffico senza precedenti. Con gli americani che, nonostante le premesse a senso unico, si dividono.Da una parte, i salutisti che suonano la carica contro il massiccio abuso di conservanti. Dall’altra, roba da non crederci, chi spiazza tutti con commenti entusiasti che sfociano addirittura in svariati “delicious”, “deliziosa!”.Notizie e parole al di là della soglia di ragionevolezza per qualsiasi italiano che inorridirebbe al solo pensiero di sorbirsi una pasta precotta e preconfezionata.Figurarsi da qui a vent’anni.E voi? La mangereste?