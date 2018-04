Pasta con la marijuana alla figlia di un anno poi la prende in giro

Al Bano: «Ho il cuore affaticato», preoccupazione dopo la telefonata a Storie Italiane. Duro su Loredana Lecciso Video

Una giovane mamma di 25 anni è stata arrestata per aver dato da mangiare pasta con la marijuana alla figlia di un anno. È successo in Arizona.25 anni, proveniente da Tempe, avrebbe cucinato dei maccheroni al formaggio con burro di cannabis.Tra gli ingredienti c’era quindi il tetraidrocannabinolo (THC), componente attivo dellaQuando la bambina ha manifestato una reazione alla sostanza i genitori hanno cominciato a ridere e a non preoccuparsi minimamente di portare la piccola in ospedale.«Nessuno dei due genitori ha portato il bambino in ospedale per le cure di emergenza immediate di cui aveva bisogno. Entrambi si sono messi a ridere degli effetti collaterali che il bambino ha provato durante quel periodo e poi hanno provato a metterla nell'acqua fredda per farla riprendere», secondo il rapporto della polizia. La 25enne, madre di altri due figli, è stata arrestata e accusata di abusi sui minori e coltivazione e possesso di marijuana.