Terribile incidente frontale Auto si cappotta un morto e tre feriti

SAN DONA' DI PIAVE -, poco dopo le 19.30di Sotto. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, due auto si sono scontrate frontalmente non distante dalla trattoria "La Rosa". Una persona, un turista ungherese, ha perso la vita sul colpo, mentre un'altra versa in gravi condizioni ed è stata trasportata in ospedale con l'elisoccorso.L'elicottero, vista la gravità della situazione, è immediatamente partito per decollare poco lontano dal luogo dell'incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre le persone dell'auto che si è cappottata a causa del violento impatto. Il ferito più grave è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Treviso, mentre i due che hanno riportato ferite meno preoccupanti sono stati trasportati, in un primo momento, all'ospedale di San Donà di Piave.