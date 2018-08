Passeggia in centro, in mano machete di 64 cm Arrestato un giovane

BIBIONE - Si aggirava tra i turisti, nel pieno centro di Bibione (Venezia), con in mano un machete di 64 centimetri un vicentino di 23 anni, arrestato ieri sera a mezzanotte dai carabinieri di Portogruaro, con il supporto delle squadre operative dei carabinieri di Mestre.



Raccolto l'allarme telefonico dei passanti, per la presenza di un soggetto armato di machete, i militari lo hanno rintracciato tra la folla e avvicinato: per evitare che si scatenasse il panico, nella calca del venerdì notte nell'area pedonale di Bibione, i carabinieri hanno avviato un colloquio convincendolo a consegnarsi senza opporre resistenza. Esclusa qualsiasi connessione o finalità terroristica, il giovane è stato denunciato per porto abusivo di armi, aggravato in quanto avvenuto in orario notturno. L'uomo vivrebbe un momento di particolare disagio psicologico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA