Passeggero dell'aereo disgustato dall'alito del vicino, la richiesta all'hostess: «Mi sta uccidendo. Potrei avere dei fondi di caffè?»

«L'alito del mio vicino mi sta uccidendo». Questo il messaggio che un hostess si è visto recapitare in aereo da un passeggero infastidito per l'odore fastidioso proveniente dalla persona seduta vicina in aereo. Un membro dell'equipaggio di cabina ha condiviso il post su Twitter, scrivendo: "Gli odori che senti sugli aerei sono pazzeschi. Non dimenticherò mai questo biglietto che un uomo mi ha consegnato". Sul tovagliolo, il passeggero aveva scarabocchiato disperatamente: "Potrei avere del caffè macinato in una tazza?".

Perché ha chiesto del caffè

Qualcuno si chiedeva perché avesse chiesto il caffè in tazzina, e qualcuno ha confermato: "I fondi di caffè in tazzina tolgono l'odore". La gente ha risposto al tweet, descrivendo l'uomo come "educato", nonostante avesse un disperato bisogno di aiuto. L'uomo, quindi, si è sentito così disperato durante un volo che ha dovuto consegnare a un membro dell'equipaggio di cabina un messaggio chiedendo aiuto perché il respiro del suo vicino lo stava "uccidendo".

I commenti

Un uomo ha detto di aver avuto di recente un'esperienza simile anche in aereo, commentando: "Poveretto. Ho avuto un'esperienza simile di recente. Pensavo fosse pratica comune lavarsi prima di salire su un aereo, ma a quanto pare non lo è!".