Oltrepassa il confine mentre fa jogging, 19enne arrestata: in carcere per due settimane

Le mille insidie del: infortuni, terreni sconnessi, fatica, attacchi da parte di animali. Ma anche le leggi più rigide sull'immigrazione. Ne sa qualcosa una ragazza francese di 19 anni,, che dal settembre scorso vive inma che un mese fa è stata arrestata e trattenuta inper due settimane negliper aver oltrepassato ilper errore, proprio mentre stava correndo per mantenersi in forma. La grottesca vicenda è raccontata dall'Independent : la ragazza, che stava facendo jogging nei boschi intorno a, non si era accorta di aver superato la frontiera tra Canada e Stati Uniti e non sapeva di essere stata ripresa da alcune. Proprio il fatto di essere filmata è stato considerato, ai sensi delle norme statunitensi sull'immigrazione, un'aggravante. Senza capire perché, in poco tempo, ledegli Stati Uniti l'hanno fermata, ammanettata e portata in una caserma.Cedella, sprovvista di documenti al momento del fermo e sottoposta ad un lungo interrogatorio, è stata poi condotta in un carcere di, località distante circa 200 km dal punto in cui era stata intercettata dalle autorità statunitensi. Un vero e proprio incubo per la giovane, che ha raccontato: «Non c'era alcunche indicasse il confine tra i due stati, quando mi hanno fermato ho pensato che mi avrebbero semplicemente riaccompagnata in Canada. Invece, una volta in caserma, mi hanno tolto tutto ciò che avevo ed è lì che ho iniziato a preoccuparmi e a, perché avevo capito che la faccenda si faceva molto seria».Alla fine, l'incubo vissuto da Cedella è durato, fino alla sua scarcerazione, avvenuta il 6 giugno scorso. Sua madre,, è furiosa: «Non è giusto quello che le è capitato, perché mancavano i cartelli. In questo modo, chiunque può essere arrestato al confine e trattenuto per molto tempo». La vicenda è diventata nota proprio dopo la denuncia di Cedella e di sua madre. La guardia di frontiera degli Stati Uniti non ha voluto rilasciare commenti in merito, ma ha ricordato: «Oltrepassare il confine è sempre illegale, anche quando questo avviene in maniera accidentale e non voluta».