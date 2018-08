Mette al mondo due gemelli, ma il suo è un caso raro al mondo: ecco perché

di Alessia Strinati

Partorisce i suoi due, ma quando i bimbi vengono al mondo la donna fa una scoperta che non si sarebbe mai aspettata. Jennifer Ashwood, residente a Camborn, in Cornovaglia è diventata un vero caso dopo aver fatto nascere i suoi gemelli che erano cresciuti inDurante la gravidanza i medici le hanno diagnosticato l'utero bicorne, o meglio era come se avesse due uteri al posto di uno. La 31enne, che quindi aspettava due bambini (di per sé caso raro visto che né nella sua famiglia, né in quella del marito, c'erano mai stati casi simili) ma ognuno era in un utero diverso dall'altro. Il suo è un caso incredibilmente raro: 1 su 500 milioni. In tutto nel mondo sono stati registrati soltanto 100 casi simili.I medici le avevano detto alla 21esima settimana che c'era un'altra probabilità di un aborto spontaneo o di un parto prematuro, ma Jennifer ha lottato per la salute dei suoi bimbi e le cose sono andate bene. Con un parto cesareo ha messo al mondo Piran e Poppy, un maschietto e una femminuccia che godono entrembi di ottima salute.Secondo quanto riporta il Sun il suo caso è molto raro, così come lo è il fatto che i bimbi siano cresciuti bene e siano entrambi vivi. La donna ha confessato di aver avuto molta paura, ma è felice oggi di godersi la sua famiglia, insieme al marito e alla loro primogenita.