Cattolica, mamma partorisce il settimo figlio in spiaggia: l'aiuto provvidenziale di un'infermiera

Ha partorito il suo settimo figlio sulla spiaggia in Romagna, al bagno 5 di: protagonista della vicenda, riportata dalla stampa locale, una. La donna, poi ricoverata col bimbo all'ospedale di Rimini, era in discrete condizioni di salute nonostante avesse perso molto sangue.L'episodio si è verificato ieri pomeriggio, nel pieno di una caldissima giornata di vacanza per la numerosa famiglia. La donna intorno alle 18 si sarebbema poco dopo avrebbe chiamato aiuto gridando:Bagnanti e bagnino hanno chiesto se in spiaggia ci fosse del personale medico e un'infermiera si è fatta avanti, con un aiuto decisivo. «Temevamo fosse morto», avrebbero riferito alcuni testimoni, e invece il piccolo ha emesso il suo primo vagito tranquillizzando i presenti.