La decisione di Papa Francesco: tornano in Grecia i frammenti del Partenone nei Musei Vaticani

CITTA' DEL VATICANO - I frammenti del Partenone conservati in Vaticano ritorneranno in Grecia. Lo ha deciso Papa Francesco, «quale segno concreto del sincero desiderio di proseguire nel cammino ecumenico». Il dono è diretto a Sua Beatitudine Ieronymos II, Arcivescovo ortodosso di Atene. Un gesto che sicuramente spiazza la Gran Bretagna dove si trascina un contenzioso decennale con la Grecia per il ritorno in patria dei reperti. «I frammenti del Partenone, da secoli custoditi con cura presso le Collezioni Pontificie e nei Musei Vaticani ed esposti a milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo» sono in marmo pentelico.

Il blog para vaticano Il Sismografo precisa che arrivarono al di là del Tevere nel corso del XIX secolo: appartengono alla decorazione scultorea del Partenone (447-432 a.C.). L'apparato figurativo del tempio, costruito sull'Acropoli di Atene per volere di Pericle, si deve al genio creativo dello scultore ateniese Fidia. La testa del cavallo proviene dal frontone occidentale dell'edificio, sul quale era rappresentata la disputa tra Atena e Poseidone per il dominio dell'Attica; nel frammento è stato identificato uno dei cavalli della quadriga di Atena. Nel rilievo con testa di fanciullo è stato riconosciuto un personaggio presente nel fregio che avvolgeva la cella del tempio: un portatore delle focacce che venivano offerte durante la processione delle Panatenee in onore di Atena. La testa maschile barbata è stata invece attribuita a una delle metope del lato meridionale dell'edificio, dove era raffigurata una Centauromachia