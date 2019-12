Katie, la parrucchiera di strada: gira la città e taglia i capelli gratis ai senzatetto

Va in giro con le sedie di pelle rossa del suo salone e taglia gratis i capelli ai senzatetto. Katie Steller, giovane parrucchiera statunitense, regala a chi vive ai margini oltre a un nuovo taglio anche la sua amicizia, il suo tempo e li aiuta a non sentisi più soli. «Tutto è iniziato nel 2013 - racconta Katie, 29 anni, in un'intervista a Fanpage - prima di aprire il mio negozio a Minneapolis. Avevo le sedie e le attrezzature nel salone di casa e allora mi è venuta l'idea di caricare una sedia in macchina e andare in giro offrendo tagli a chi incontravo per strada. Poi ho aperto il salone e ho dovuto smettere. Di recente ho deciso di rispolverare questa idea. Mi ha cambiato la vita».













Almeno una volta a settimana Katie chiude il negozio e gira con le sedie rosse, le forbici, il rasoio elettrico e tutta l'attrezzatura da parrucchiera on the road. «Potrei usare le sedie pieghevoli, sarebbe più comodo. Ma voglio che anche chi non può permetterselo possa vivere l'esperienza del salone». Ed eccola, tra i suoi amici senzatetto: c'è l'anziano con la testa rasata, la bionda che ha bisogno solo una sforbiciata. «Quando per via di una malattia al colon ho perduto i capelli, ho capito quanto possa essere importante un taglio dal parrucchiere sia importante nella vita di una persona». La missione gentile di Katie ha dato via a una rete di beneficienza, adesso lei offre ai senzatetto anche calzini, prodotti per l'igiene, snack, scarpe. «Lasciare un segno nella vita delle persone non richiede grandi gesti o enormi somme di denaro. Basta un piccolo gesto d'amore».