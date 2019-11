Parma, donna scippata in piazza: giovane gambiano insegue il ladro e lo fa arrestare

PARMA - Un ragazzo di 19 anni originario del Gambia è il protagonista di un gesto di che gli è valso il plauso dei Carabinieri. Giovedì sera, in piazzale Pablo a Parma, il giovane ha assistito a uno scippo ai danni di una donna ma non si è limitato a guardare: ha lasciato il gruppo di amici e si è precipitato all'inseguimento del ladro fino a quando non è riuscito a bloccarlo. Sono state poi le forze dell'ordine a recuperare la borsa e arrestare il rapinatore, un 40enne di Parma.

Il ragazzo, dopo aver stretto la mano ai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile cittadino, ha minimizzato il suo gesto carico di senso civico dicendo: «Ho fatto solo il mio dovere».

