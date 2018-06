Terrore a Parigi: ostaggi in un palazzo, uomo con una bomba. Donna incinta riesce a fuggire Mappa

Una presa d'ostaggi è in corso nel decimo arrondissement di Parigi, nel centro della capitale francese. La zona è presidiata dagli agenti ed un'importante operazione di polizia è attualmente in corso. Sarebbero tre gli ostaggi negli uffici di un'agenzia pubblicitaria, tra questi anche una donna incinta che poi è riuscita a fuggire. Lo dichiara Yves Lefebvre, del sindacato di polizia Ugp-Police, in diretta su Bfm-Tv. Al suo arrivo, l'uomo si è fatto passare per un delivery boy, i ragazzi che consegnano i piatti pronti di bar e ristoranti diffusissimi a Parigi. All'ingresso dell'edificio, in Rue des Petites Ecuries, l'uomo ha colpito al volto e ferito uno degli occupanti, poi soccorso dai pompieri. L'individuo dichiara di essere armato. Chiede di poter parlare con l'ambasciatore dell'Iran.

L'individuo ha anche affermato di avere un complice armato fuori dall'edificio. La situazione rimane per il momento "molto confusa", secondo una fonte della polizia contattata dall'AFP. Secondo quanto riporta il sito del Figaro, per ora sarebbe escluso il movente del terrorismo. Secondo France Bleu Paris, l'uomo oltre avrebbe in proprio possesso una bomba e starebbe chiedendo di parlare all'ambasciata dell'Iran.

La police se tient prete a intervenir pic.twitter.com/maN5PCkzXk — Philippe Grasset (@PGrasset1) 12 giugno 2018

Gli agenti di polizia della Rapid Intervention Brigade (BRI) e della Security and Response Company (CSI) sono stati inviate sul posto, al numero 46 di rue des Petites-Ecuries. Il quartiere è chiuso al traffico e le persone sul posto sono confinate in edifici e attività commerciali.



Secondo LeParisien.fr, l'individuo ha dichiarato di essere armato di una bomba e di un'arma da pugno e ha chiesto di contattare l'ambasciata dell'Iran per «consegnare un testo al governo francese».



Uno degli ostaggi detenuti in un ufficio del centro di Parigi è stato liberato dopo essere stato preso a pugni e cosparso di benzina. Lo scrive Le Figaro, citando fonti della polizia, Per il momento le autorità escludono il movente terrorista. I media francesi parlano di uno «squilibrato». La polizia, che ha stabilito un contatto con il sequestratore, ha circondato la zona, dove sono arrivati anche i pompieri. Secondo le prime ricostruzioni, la presa di ostaggi è avvenuta attorno alle 16 in un ufficio di rue des Petites- ecuries, nel decimo arrondissement. Alcuni media parlano di due persone prese in ostaggio, altre di tre.



Anche una donna incinta sarebbe riuscita a sfuggire all'uomo che ha preso alcuni ostaggi nel centro di Parigi. Lo riferiscono Franceinfo e BFMTV, dopo la notizia di un primo ostaggio liberato. A questo punto, nelle mani del sequestratore resterebbe almeno un ostaggio.

