Parigi, il patto a sinistra (mentre Macron va a picco). Scongiurata la rottura: «Le Pen non vincerà»

Da una parte i negoziatori sul programma, dall’altra i negoziatori sulle circoscrizioni: il nuovo Fronte popolare francese si è costruito per tutta la giornata di ieri in un edificio bianco incastrato in una stradina del decimo arrondissement di Parigi. Sono stati gli ecologisti a mettere a disposizione la loro sede per il conclave della gauche, alla disperata ricerca dell'unione per arrivare in forze allo scontro del 30 giugno con il blocco delle destre guidato dal Rassemblement National (RN) e il blocco «centrista e progressista» del presidente Macron. L’annuncio dell’accordo è arrivato in serata con una dichiarazione comune tra Socialisti, Ecologisti, Comunisti e i Radicali della France Insoumise. Il «nuovo Fronte Popolare» (che si richiama a quello storico del 1936 diretto da Leon Blum nato per contrastare il cartello delle destre e che fu protagonista di una breve ma intensa stagione di riforme e progresso sociale) annuncia «un programma politico di rottura per i primi cento giorni di mandato, proposte concrete e realistiche affinché la vita dei francesi e delle francesi cambi, davvero». Il comunicato si conclude con un auspicio e un appello: «Ormai l’arrivo del Rassemblement National al potere non è più una fatalità! Alzatevi e raggiungete il nuovo Fronte, la speranza è adesso!».

I NODI

Nella Francia terremotata dal risultato delle europee di domenica che ha proiettato il RN di Jordan Bardella al 31,5 per cento, e ha aperto una campagna elettorale lampo con la decisione del presidente di sciogliere il parlamento, sono giorni di psicodrammi a ripetizione. Continua quello dei gollisti, lacerati dalla decisione del loro presidente Eric Ciotti di allearsi all'estrema destra, è in corso quello della maggioranza presidenziale, partita in campagna con la zavorra di un ultimo sondaggio che dà a Macron il 23 per cento di gradimento, in caduta libera e ormai pari a quello dei peggiori giorni della rivolta dei Gilets Jaunes. Ieri è stato però soprattutto il giorno della Sinistra. I negoziati sono andati avanti a singhiozzo e rischiano di saltare a metà giornata. I pomi della discordia sono diversi, ma quelli che fino all’ultimo sono sembrati insuperabili sono le posizioni della France Insoumise, e in particolare del suo leader Jean-Luc Mélenchon sull'Ucraina (una condanna non sempre netta all'aggressione della Russia di Putin) sul conflitto in Medio Oriente (e il rifiuto - sempre di Mélenchon - di definire Hamas un'organizzazione terroristica), senza contare le accuse di antisemitismo, populismo, antiparlamentarismo.

Nel pomeriggio le buone volontà sono tornate a lavoro. Pesa positivamente l'assenza nelle trattative di Mélenchon, che se non si è messo da parte, ha fatto un mezzo passo di lato. Ha per esempio rifiutato di accogliere l'invito del premier Attal di un dibattito in tv anche con Bardella. Pur dichiarandosi «in grado» di fare il primo ministro in caso di maggioranza all'Assemblée Nationale dopo i ballottaggi del 7 luglio, Mélenchon ha fatto sapere che «il nuovo Front Populaire non ha ancora scelto il suo candidato primo ministro». Poco dopo anche François Ruffin, figura meno divisiva della France Insoumise, è uscito allo scoperto per far sapere a tutti che anche lui «si sente capace» di fare il primo ministro. Parla invece meno (zero da lunedì) Raphael Glucksmann, rimasto fuori dai negoziati. È stato lui a guidare la lista europea della gauche socialdemocratica, composta da socialisti e dal suo movimento Place Publique, che ha ottenuto un ottimo 13,5 per cento. Sopra al magro 10 per cento della France Insoumise. Molti elettori di questa lista rosa non andranno a votare per una coalizione con Mélenchon, per quanto attenuata nei toni e nel programma.

Non a caso nella sua conferenza stampa appello, Macron si è rivolto direttamente a Glucksmann, invitandolo a unirsi a lui e a rifiutare «l'accordo indecente» con l'estrema sinistra «comunitaria e antiparlamentare». L'ex candidato alle presidenziali dei Verdi, Yannick Jadot ha assicurato che non c'è «nessuna ambiguità: che sia sull'Ucraina, il Medio Oriente, il valori della Repubblica, l'antisemitismo». L'ex presidente della Repubblica, il socialista François Hollande ha salutato «un'unione necessaria»: «Non conosco i dettagli dell'accordo e tutti sanno che ci sono divergenze, ma c'è un momento in cui si deve andare oltre i disaccordi, andare all'essenziale».

