Parigi, esplode palazzo nel quartiere commerciale: ci sono molti feriti

Una fortissimaha scosso pochi minuti fa a Parigi l'intero quartiere dell'Opera. Sembra sia avvenuta in una boulangerie nella rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folie Bergere. Unè in fiamme, parecchi i feriti a causa dell'esplosione in seguito a una fuga di gas avvenuta in un negozio di panetteria.