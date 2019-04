Appartamento esplode nella notte: "palle" di fuoco fino in strada

di Fulvio Scarlata

Una violenza esplosione ha scosso Parigi la scorsa notte, mentre almeno 60 vigili del fuoco combattevano per domare un incendio nel 19th arrondissement della capitale francese.Sirene, fumo e fuoco hanno caratterizzato la notte nel quartiere così come testimoniato dai video postati sui social media, filmati che mostrano i pompieri mentre cercano di mettere in salvo i residenti del palazzo.Il fuoco ha preso piede in un appartamento in Boulevard Macdonald, nel 19tharrondissement, a north di Gare du Nord, la stazione degli Eurostar, dopo le 21.30 di ieri sera. Le fiamme sono poi divampate in altri 26 case.Nonostante la violenza dell'incendio non si registrano vittime e nemmeno feriti.I testimoni parlano di enorme esplosione che, secondo il capo dei vigili del fuoco parigini, potrebbe essere stata causata da bombole di gas tenute su un balcone.L'elettricità è stata tagliata in tutta la zona.