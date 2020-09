Parigi, allarme attentato vicino a Charlie Hebdo: quattro feriti gravi, due aggressori in fuga

Allarme attentato a Parigi. È in corso nella capitale francese un intervento della polizia non lontano dalla Bastiglia. Un tweet della polizia invita gli abitanti a tenersi lontani dalla zona di boulevard Richard Lenoir, non lontano dalla ex sede del giornale Charlie Hebdo.



Un individuo, riferiscono i media transalpini, ha ferito 4 persone con delle coltellate coltelli, nell'undicesimo arrondissement di Parigi. La persona sarebbe poi fuggita verso la metropolitana. «Attacco all'arma bianca nei pressi della ex redazione di Charlie Hebdo. Almeno 4 feriti gravi. Due aggressori in fuga» scrive il giornalista di France 24, Christophe Dansette, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter.

