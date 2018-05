Paura a Parigi, accoltella i passanti: un morto e 8 feriti, ucciso Video

Agression à #Paris : je salue le sang froid et la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l’assaillant.

Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 12 maggio 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura a. Una persona è stata ammazzata e diverse sono state ferite questa sera in pieno centro da un uomo armato di coltello. L'assalitore è stato poi ucciso dalla polizia. L'aggressione è avvenuta nel quartiere dell'Opera, secondo arrondissement.Secondo i media francesi i feriti sarebbero almeno otto. L'assalto è avvenuto in rue Saint-Augustin, vicino all'Opera Garnier, una strada nota per i numerosi ristoranti, tutti affollati il sabato sera. Il procuratore della Repubblica è sul posto. Si ignorano al momento le motivazioni dell'aggressione.«Rendo omaggio al sangue freddo e alla reattività dei poliziotti»: questo il tweet del ministro dell'Interno francese, Gerard Collomb.