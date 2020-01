Parigi, accoltella i passanti urlando «Allah Akbar»: un morto e due feriti gravi. Ucciso l'assalitore

#Villejuif parc des hauts de Bruyères.

Intervention en cours des forces de l’ordre.

Évitez le secteur. — Préfecture de Police (@prefpolice) 3 gennaio 2020

Alcuni testimoni hanno riferito alla radio Rtl che l'aggressore indossava una djellaba, abito tradizionale del nord Africa, e che mentre colpiva avrebbe gridato

Allah Akbar

.

Ultimo aggiornamento: 15:47

Un uomo haalcune persone a, non distante da. Armato di coltello, hatre persone prima di essere neutralizzato dalle forze dell'ordine. Tragico il bilancio: un morto e due feriti gravi, secondo i media francesi. L'aggressore sarebbe stato ucciso dalla polizia.L'assalitore ha tentato la fuga in direzione di un supermercato, ma è statodalla polizia. La Prefettura ha consigliato, tramite Twitter, di evitare la zona del parco Hautes-Bruyères per permettere lo svolgimento delle indagini. Intanto, si attende sul luogo dell'aggressione Laurent Nunez, Segretario di Stato del ministro dell'Interno Christophe Castaner, mentre una squadra diè già sul posto per scongiurare la presenza di eventuali esplosivi.