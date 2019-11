Il parcheggio del sesso: «Cinque euro per evitare rapine, ci sono prostitute coi clienti ma anche coppiette»

LEGGI ANCHE:

In molti lo usano, anche le coppiette. Perché in albergo costa di più e perché in zona ci sono state diverse rapine, ultimamente, nei luoghi appartati del sesso. Spesso sono le stesse prostitute a consigliare il parcheggio

Una volta entrò nel parcheggio una comitiva di cinque persone in una sola macchina e il gestore fece notare che erano troppi e che bisognava pagare 5 euro a persona

Occorre creare delle aree che offrano la possibilità di appartarsi a chi è in cerca di intimità. Non parliamo di prostitute e dei loro clienti ma di tutti coloro che si espongono al rischio di rapine e cattive incontri posizionandosi in luoghi poco frequentati

Unabusivo, in cui appartarsi, frequentato non solo da alcunee dai loro, ma anche dalleche cercano intimità lontano da occhi indiscreti e soprattutto dai malintenzionati. È un vero e proprio caso, quello delsituato sotto il cavalcavia di via Galileo Ferraris, aCome scrive Gennaro Di Biase per Il Mattino, da qualche tempo questo slargo, dotato di accesso tramite un cancello, è piuttosto frequentato. Si entra in auto, pagando, e poi è possibile scegliere dove parcheggiarsi e sostare. Ci sono alcuneextracomunitarie (asiatiche e africane) pronte ad adescare clienti, offrendo tariffe diverse, ma l'accesso, ovviamente dietro pagamento, è aperto a tutti, comprese quelleche hanno deciso di abbandonare le stradine più appartate per motivi di sicurezza.» - rivela un- «».esiste già un, situato sulla circumvallazione esterna e inaugurato quattro anni fa. Evidentemente, però, la richiesta è piuttosto alta, alla luce del successo che sta riscuotendo il parcheggio nell'area Gianturco-Galileo Ferraris. Ed è anche per questo chehanno chiesto l'intervento del Comune.«Amanca un luogo dove appartarsi in condizioni di legalità e sicurezza, la città dovrebbe dotarsi di un parco dell'amore come avviene, ad esempio, già a Giugliano, dove abbiamo condotto e vinto una lunga battaglia per la creazione di uno spazio del genere. Chi vuole fare sesso in auto è ancora costretto ad appartarsi in parcheggi e strade nascoste, e ciò genera anche problemi di sicurezza e pulizia» - ha affermato il consigliere regionale dei Verdi - «. Il Brin, ad esempio, dovrebbe essere uno degli hub della mobilità cittadina, un punto di interscambio per chi arriva a Napoli e ha bisogno di recarsi in centro: oggi, invece, è utilizzato solo dai clienti della prostituzione transessuale».