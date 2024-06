Parcheggia l’auto senza il freno a mano, i passanti bloccano la vettura con i sassi. La proprietaria: «Che bello prendersi cura degli altri»

Un piccolo errore dettato forse da un momento di distrazione e stanchezza ma che sarebbe potuto sfociare in un incidente con conseguenze serie per i pedoni. Una macchina è stata parcheggiata in una strada a Cantù, in provincia di Como, senza freno a mano. Qualcuno però ha pensato bene di mettere in salvo la vettura e garantire sicurezza ai viandanti lungo la via: ha preso una manciata di sassi e ha di fatto bloccato le ruote del veicolo. Prima di andare via ha voluto lasciare un messaggio alla proprietaria dell’auto.

Il biglietto

«Non hai tirato il freno a mano. Ho messo sassi alle ruote, stai attenta.

Grazie». Il messaggio (anonimo) è stato scritto su un foglio bianco e lasciato sul parabrezza della macchina. La proprietaria dell’auto ha voluto ringraziare pubblicamente l’autrice (o autore) del biglietto. E lo ha fatto all’interno di un gruppo fb: «Voglio ringraziare chi ha lasciato questo messaggio perché è bello prendersi cura l’uno degli altri e avere la sensibilità di capire che certe disattenzioni non sempre sono figlie della superficialità. Grazie di cuore». «Un atto di buon senso e civiltà», hanno risposto diversi utenti. Le regole della buona educazione esistono e non sono sempre nascoste. Chapeau.