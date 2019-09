Parapendio decolla dalla Marmolada e si schianta Muore pilota 40enne

TRENTO - Nuovo incidente mortale in Val di Fassa per un pilota di parapendio. La vittima è un quarantenne che è precipitato a Punta Penia, nel gruppo della Marmolada. L'uomo era decollato da Col Rodella. Vano l'intervento del soccorso alpino con l'elicottero che ha recuperato il corpo senza vita del parapendista. Si tratta delle terza vittima in sei giorni nella stessa zona. Domenica scorsa era morto un altoatesino, il giorno successivo un polacco.

