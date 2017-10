Si schianta al suolo col paracadute, carabiniere muore a 41 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Choc a Vercelli. Un paracadutista di 41 anni,, carabiniere in servizio al nucleo operativo di Genova, è morto schiantandosi al suolo.Il paracadute si sarebbe aperto regolarmente, ma a 50 metri dal suolo, forse per un errore di manovra, dopo un'improvvisa virata, si è verificata una forte accelerazione e in pochi secondi un violento impatto con il suolo nella zona riservata all'atterraggio dei paracadutisti, nel piccolo aeroporto da turismo di Vercelli.La vittima era un lanciatore esperto. A tradirlo sarebbe stata una manovra errata simile a quello che costò la vita a Pietro Tarricone, l'attore e protagonista della prima edizione del reality «Grande Fratello» morto a Terni a fine giugno 2010. L'incidente mortale di oggi è accaduto all'aeroporto 'Carlo Del Pretè di Vercelli che è rimasto a lungo chiuso per le operazioni di soccorso che, tuttavia, sono state inutili.