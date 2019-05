Papà dà fuoco all'auto con la figlia di tre anni dentro: bimba morta bruciata viva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha datoin cui si trovava la, chiudendola all'interno dell'abitacolo e appiccando un incendio con la benzina. Per un 39enne, il più folle dei gesti è stato l'occasione dinei confronti dell', con cui aveva rotto ma stava conducendo una lunga battaglia legale per la custodia della loro figlia.È davvero inquietante la vicenda consumatasi a, nel quartiere di Queens, e che vede come protagonista, un uomo padre di una bimba,, di cui cercava di ottenere la custodia dopo la fine della relazione con la mamma della piccola,. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo avrebbe lasciato la figlia nell'abitacolo della sua Audi A6, attivando la chiusura centralizzata dall'esterno e dandoDopo aver appiccato l'incendio,si è allontanato ma è stato identificato e arrestato al pronto soccorso, dove era giunto in seguito ad una leggera ustione riportata mentre eseguiva il suo folle piano. Al momento l'uomo è solo sospettato dell'omicidio della figlia, ma è probabile che nei prossimi giorni verrà formalizzata un'accusa ufficiale nei suoi confronti. Intanto, la si è sfogata in un'intervista al New York Post : «Non era in sé da quando era finita la loro storia. Quello che ha fatto è disumano, neanche gli animali arriverebbero a tanto. Immaginavamo che dopo la fine della relazione con Cherone volesse vendicarsi, ma di certo non potevamo pensare che l'avrebbe fatto uccidendo una bambina innocente che è sua figlia e mia nipote. Lo dico onestamente: vorrei vederlo morto».