Papà record: ha 102 figli e 568 nipoti. «Non riesco più a mantenerli». Ecco dove abita

Papà da record: ha 102 figli. Non tutti con la stessa moglie. Musa Hasahya, 67 anni, ha finalmente deciso di smettere di allargare la sua famiglia poiché non riesce più a mantenere tutti. Musa vive in Uganda, dove la poligamia è legale. Durante un'intervista al Sun, il giornale britannico che per primo ha raccontato la sua storia, ha detto: «Il mio reddito è diventato sempre più basso nel corso degli anni a causa dell'aumento del costo della vita e la mia famiglia è diventata sempre più grande. Ho sposato una donna dopo l'altra, ma adesso è diventato difficile sfamare tutti».

Ha troppi figli, chiede alle mogli di prendere la pillola

La moglie più giovane di Musa, Zulaika, madre di 11 dei suoi figli, ha dichiarato: «Non avrò più figli. Siamo in una brutta situazione finanziaria, ora sto prendendo la pillola anticoncezionale». L'uso del contraccetivo in Uganda è visto in maniera controversa, in quanto segno di trasgressione e promiscuità fuori dal matrimonio. Circa un terzo dei figli di Musa vive con lui nella sua fattoria. Il più giovane ha sei anni, il più grande 51, circa 20 anni più di Zulaika, la sua moglie più giovane.