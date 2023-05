Milano, papà prende il figlio neonato malato (tossicodipendente) dall'ospedale e fugge: rintracciato

Il papà prende il figlio neonato di 2 mesi malato (tossicodipendente) dall'ospedale e fugge, ma la loro fuga dura solo poche ore: rintracciati e il genitore è stato arrestato.

È finita la fuga di un padre 39enne egiziano tossicodipendente con il figlioletto (affidato ai servizi sociali) prelevato furtivamente mercoledì all'ospedale di Magenta, in provincia di Milano, dove si trovava ricoverato dalla nascita per problemi cardiaci.

L'uomo è stato rintracciato ieri a Milano ed è stato bloccato dalla Polizia che lo ha consegnato alla Polizia locale di Abbiategrasso che procede sul caso. Entrambi i genitori sono tossicodipendenti e anche il piccolo lo è dalla nascita. A darne notizia è oggi il quotidiano Il Giorno.

Il bimbo, era positivo a cocaina ed oppiacei, perché nato da una coppia di tossicodipendenti. I servizi social, allora, sono intervenuti e lo avrebbero tolto alla famiglia di origine. Genitori tossicodipendenti

Considerate le condizioni problematiche dei due genitori, il giudice ha disposto la decadenza della potestà genitoriale, che hanno approfittato del giorno deputato per le visite programmate, per portarlo via. Il padre, una volta visto il bimbo, lo avrebbe preso e si sarebbe allontanato dal nosocomio.

L'allarme dell'ospedale

Temendo per il piccolo, mercoledì l'ospedale ha avvisato i servizi sociali, che hanno chiamato la Polizia locale, i carabinieri e la Procura per i minorenni.

Il padre e la madre (una 35enne originaria della zona), a cui non è stata revocata la patria potestà anche se il figlio era in affidamento ai servizi sociali, avevano la possibilità di fargli visita una volta al giorno.

Secondo quanto riferito dai carabinieri i due conducono una vita di espedienti, fatta di piccoli furti, vivendo in appartamenti occupati, e non hanno una dimora fissa anche se gravitano ad Abbiategrasso (Milano).

Non si conoscono ancora i motivi del gesto ma data la tossicodipendenza conclamata, si temeva per il piccolo. Il papà è stato segnalato a Milano, mentre scendeva da un treno alla stazione San Cristoforo. È stato intercettato con ancora il piccolo in braccio ed è stato bloccato dagli agenti di una volante, che poi lo hanno consegnato in stato di arresto alla Polizia locale di Abbiategrasso che formalmente procede sul caso.