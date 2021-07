Papa Francesco ricoverato al Gemelli per intervento chirurgico: «Operazione programmata»

Papa Francesco è ricoverato al Gemelli di Roma per sottoporsi a un intervento chirurgico. Si tratta di un'operazione programmata per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Come riferisce la Sala Stampa vaticana, l'operazione sarà eseguita dal prof. Sergio Alfieri. Al termine verrà diramato un nuovo bollettino medico.

Papa Francesco ricoverato al Gemelli, stamattina l'Angelus

«Sono lieto di annunciare che dal 12 al 15 settembre prossimo, a Dio piacendo, mi recherò in Slovacchia per fare una visita pastorale», aveva detto in mattinata il pontefice partecipando all'Angelus. Già da questa mattina al policlinico romano si poteva notare una mobilitazione generale per organizzare al meglio la struttura in attesa dell'arrivo di Francesco.

Il comunicato della Santa Sede

Il tweet del Papa di domenica 4 luglio

Come i compaesani di Gesù, rischiamo di non riconoscerlo. Un dio astratto e distante, che non si immischia nelle situazioni, è più comodo. Invece, Dio si è incarnato: umile, tenero, nascosto, si fa vicino a noi abitando la normalità della nostra vita quotidiana. #VangeloDiOggi — Papa Francesco (@Pontifex_it) July 4, 2021

(in aggiornamento)

